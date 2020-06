Stad Antwerpen koopt 25 nieuwe zwerfvuilzuigers aan: "Een opluchting voor de straatvegers"

De stad Antwerpen had al 15 zwerfvuilzuigers, maar 5 daarvan moesten worden vervangen. In totaal zijn er met de 25 nieuwe nu dus 35. De machines worden ingezet op de meest vervuilde plaatsen. "We gaan het aantal stelselmatig uitbreiden tot we in totaal 100 machines hebben. Dan kunnen we veel breder werken en alle straatvegers met een afvalzuiger uitrusten", vertelt schepen voor Stads- en Buurtonderhoud Fons Duchateau (N-VA).