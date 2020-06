Project om kerkuil weer naar Steenokkerzeel te halen loont: zes nieuwe uilskuikens geringd

De afgelopen jaren installeerde de ornithologische vereniging De Vlaamse Gaai zeven nestkasten in Steenokkerzeel. In twee nesten in Humbelgem en Melsbroek was het dit jaar prijs en dat leverde maar liefst zes nieuwe kerkuiltjes op. "Dit is een groot succes voor ons. De kerkuil is lang verdwenen geweest uit onze gemeente, dus we zijn heel blij dat ze terug zijn", vertelt burgemeester Kurt Ryon, die zich met de vereniging al jaren inzet voor de kerkuil. Waar de verschillende nestkasten precies staan, blijft een goed bewaard geheim. "In tijden van Harry Potter was een uil een populair huisdier geworden. Daarom verklappen we niet waar de nesten precies zijn, zodat niemand de dieren kan storen."