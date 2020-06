Stormloop op zwembaden: "Sommige aanvragen moeten wachten tot het najaar"

Er is steeds meer vraag naar zwembaden, zowel naar zwembaden die opblaasbaar of uitplooibaar zijn als naar ingebouwde zwembaden. Dat komt omdat het al een tijdje mooi weer is, maar ook door het coronavirus. Veel mensen die van plan waren om naar het buitenland te gaan, kiezen er nu voor om gewoon thuis te blijven. En met een zwembad in de tuin kom je nog meer in de vakantiesfeer.