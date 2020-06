Troost zoeken na corona kan voortaan op deze plekken

Een troostplek is openbaar en altijd toegankelijk, meestal in de natuur. Er staat een paneel met een inspirerend gedicht en er worden bloembollen in de grond gestopt, een hoopvol gebaar voor volgende lente. "Het zijn plekjes om stil te staan, om te mijmeren," zegt Caroline Audoor van Ferm.

Hoe ze concreet worden ingevuld, bepalen de lokale initiatiefnemers. In Limburg worden bijvoorbeeld gekleurde linten in een boom gehangen, waarop je de naam van een overledene kunt schrijven. Ook wie geen lid is van Ferm kan zo’n troostplek beginnen en een aanvraag indienen.