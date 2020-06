Turnhout legt gescheiden riolering aan, maar: "Garanderen dat er nooit meer wateroverlast zal zijn, kan niet"

Bij de hevige regen van de voorbije dagen zaten ze op sommige plekken al voor de derde keer met natte voeten, onder meer in Nieuwstad in het centrum. Turnhout neemt nu maatregelen om wateroverlast te voorkomen. De stad gaat een gescheiden riolering aanleggen vanaf 2022. Die zal lopen van Broekzijde, over de ring waar ook een waterbufferbekken komt, tot aan de Schoolstraat in het centrum van de stad.