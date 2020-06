Twee gewonden bij schietpartij in Herselt

Het incident deed zich donderdagavond tussen 19 en 20 uur voor, in de Groenstraat in Blauberg, bij Herselt in de Zuiderkempen. Aan een woning was een schermutseling tussen de bewoners en enkele bezoekers. Getuigen hoorden dat er twee schoten gelost werden. Twee broers die in de woning leven raakten daarbij gewond, ze werden overgebracht naar het ziekenhuis. Hun toestand is stabiel.

De daders zijn gevlucht en worden nog opgespoord. De straat werd afgesloten en het gerechtelijk labo kwam ter plaatse voor een sporenonderzoek. Over een motief voor de schietpartij is nog geen duidelijkheid.