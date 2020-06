Tweede dag van protesten tegen president Loekasjenko in Wit-Rusland na arrestatie belangrijkste uitdager

Begin augustus zijn er in Wit-Rusland presidentsverkiezingen. Meestal is dat een weinig opzienbarende gebeurtenis: president Aleksandr Loekasjenko zit al 26 jaar stevig in het zadel en bij de verkiezingen worden de resultaten vaak gemanipuleerd. Maar in de peilingen in de aanloop naar deze verkiezingen stond niet Loekasjenko op één, maar wel Viktor Babariko.