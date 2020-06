Vandaag is het Wereldslenterdag: waar komt het woord "slenteren" vandaan?

"Het woord slenteren duikt voor het eerst op in de jaren 1600 en bestaat uit twee delen", zegt Petré. "Het toevoegsel -eren achteraan betekent: blijven doen, herhalen. Spatteren betekent veelvuldig spatten maken en stuiteren veelvuldig stuiten. Dus moeten we weten wat het eerste deel slent- betekent. Dat is verwant met het woord slee. Tel die twee samen en je komt bij een gezellige definitie namelijk: veelvuldig glijden en voortschuifelen. Maar er is een addertje", zegt Petré in "Start je dag".