Verwarde man veroorzaakt ophef in Koksijde

De man had het brandalarm laten afgaan in zijn appartement. Toen de brandweer ter plekke kwam, bleek er van brand geen sprake te zijn, maar de man was wel in alle staten. Hij weigerde om de brandweer en politie binnen te laten.

De brandweer plaatste dan maar de ladderwagen voor het appartement zodat de man niet via het balkon zou kunnen wegvluchten. Toen de agenten zijn appartement willen binnenvallen, draaide hij ook de gaskraan open en hield zich klaar met een mes.

De politie en brandweer slaagde er uiteindelijk in om de man te overmeesteren op het balkon. Hij werd onder politiebegeleiding weggebracht met een ziekenwagen. De man kampt met psychische problemen en was bekend bij de hulpdiensten.

Het was net markt vandaag in Koksijde dus het incident lokte nogal wat kijklustigen, en die hielden zich niet allemaal aan de regels voor social distancing wat het werk van de hulpdiensten aanzienlijk hinderde.