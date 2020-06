Vliegtuig dat opsteeg in Wevelgem crasht in Frankrijk, twee Oost-Vlamingen komen om

Een licht vliegtuig met twee zitplaatsen dat was opgestegen vanuit Wevelgem is vanmorgen rond 11 uur neergestort in de buurt van de Franse stad Dieppe. De twee inzittenden waren op slag dood.

Er is nog niet veel bekend over de slachtoffers en over de juiste omstandigheden van het ongeluk, maar het zou gaan om een jonge vrouw en een ervaren vlieginstructeur uit Oost-Vlaanderen. De vrouw had voor ze vertrok via sociale media laten weten dat ze zou opstijgen. Het parket van Dieppe onderzoekt hoe het ongeval is kunnen gebeuren.