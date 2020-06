Jong vosje gered uit filtersysteem van zwembad in Gent

Gisteren werd een jonge vos gered in Gentbrugge. Het beestje zat al sinds woensdagnacht vast in het filtersysteem van een zwembad. De eigenaars merkten het op en contacteerden het Opvangcentrum voor Vogels en Wilde Dierenopvangcentrum in Merelbeke. De medewerkers konden het dier uit de benarde positie halen en wreven het droog met handdoeken.

In het opvangcentrum kreeg de vos extra zorg met onder meer haardrogers. De vos kreeg al een eerste maaltijd en stelt het intussen goed. Toch zal het dier nog even in Merelbeke moeten verblijven, omdat het nog niet zelfstandig genoeg is. Later wordt het opnieuw vrijgelaten in de natuur.