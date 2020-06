Vrijwilligers triagepunt Sint-Franciscusziekenhuis nemen afscheid: “We hopen dat corona nooit meer terugkomt”

Voor de vrijwilligers zijn de laatste uren aangebroken. Vanaf maandag wordt er opnieuw zonder vrijwilligers gewerkt. “Het is spijtig genoeg vandaag mijn laatste shift”, zegt Guy treurig. “Dat wil toch iets zeggen, want we hebben een goede band met elkaar, maar ook met het verplegend personeel en de huisartsen die hier werken.” De vrijwilligers stonden in voor de opvang van de mensen en probeerden hen gerust te stellen. “Het was soms grappig maar ook soms erg triestig”, vertelt Rudi. “Er kwam hier iemand zijn moeder binnenbrengen die uiteindelijk is gestorven. Maar twee dagen later stond hij hier opnieuw met zijn vader. Die is ook overleden. Hier werken was echt wel emotioneel.”