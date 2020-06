West-Vlaanderen krijgt zorgcentrum voor slachtoffers van seksueel geweld

Het dichtste centrum voor West-Vlaamse slachtoffers is dat in Gent. “Maar het is belangrijk dat slachtoffers van seksueel geweld in hun eigen provincie terechtkunnen”, zegt minister van Gelijke Kansen Nathalie Muylle (CD&V) uit Roeselare. “Het is ook belangrijk dat er wordt samengewerkt met de eigen politiezones. Het centrum moet gekend zijn bij de politie, zodat mensen kunnen doorverwezen worden.”

Wanneer het zorgcentrum er zal zijn, hangt af van welk ziekenhuis het zal organiseren en of er bouwwerken nodig zijn. Het geld is er in ieder geval om volgend jaar op te starten.