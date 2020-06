Nieuw zwembad Oostende krijgt naam van zwemster Brigitte Becue

Brigitte Becue nam viermaal deel aan de Olympische Spelen. Ze won maar liefst 14 medailles op Europese en Wereldkampioenschappen, waarvan vijf keer goud op een EK. Becue is geboren in Oostende en verhuisde toen ze vijf jaar was naar Kortrijk.

"Ik vind het een hele eer", zegt Becue. "Toen ze het me vroegen was ik bijzonder verrast. Ik heb geen twee keer moeten nadenken. Ik zal wel benieuwd zijn om het te zien. Mijn broer is gisteren gaan kijken, waar het zich precies bevindt. En het is een paar 100 meter van waar ik vroeger woonde. Dat is dus helemaal leuk", besluit Becue.