Boek van voormalig Amerikaans veiligheidsadviseur John Bolton mag toch verschijnen

Trump houdt vannacht zijn eerste campagnemeeting voor die herverkiezing sinds de coronacrisis uitbrak. De bijeenkomst heeft plaats in een stadion in Tulsa, Oklahoma. Daar is veel kritiek op, omdat de plek en het moment gevoelig liggen nu het politiegeweld tegen zwarten zoveel stof doet opwaaien, en ook omdat zo'n bijeenkomst in coronatijden gehouden wordt.