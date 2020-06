Expo van Permeke in Oostende over zijn band met de stad: "Hij schilderde niet wat hij zag maar voelde"

In Oostende loopt nog tot 8 november een bijzondere tentoonstelling over kunstenaar Constant Permeke en over zijn band met de stad. De clichés over Permeke als tekenaar en schilder van donkere figuren, worden hier doorbroken. De werken van de jaren 20 tonen de hechte band van Permeke met de vissers, de boten en de roeiers, in zijn bekende stijl maar met veel kleur. Nog opmerkelijk: driekwart van de werken komen uit privécollecties en zijn dus zelden te zien geweest voor het grote publiek. "Het Journaal" sprak met de curator van de tentoonstelling.