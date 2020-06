Brugse burgemeester en advocaat Dirk De fauw (CD&V) neergestoken door cliënt, "Hij is stabiel en bij bewustzijn" 

De veertiger stond op De fauw te wachten toen die aankwam. "Hij kwam wat dichter. Toen mijn man hem erop wees dat hij afstand moest houden wegens corona, haalde hij plots uit het niets een mes tevoorschijn, stak hij hem in de hals en vluchtte weg", vertelt Staelens. De fauw was net daarvoor door zijn chauffeur afgezet. Die merkte op dat er iets aan de hand was. "Hij heeft mijn man dan naar het ziekenhuis gebracht", zegt Staelens. De fauw is geopereerd in het ziekenhuis. Hij is intussen weer bij bewustzijn en zijn toestand is stabiel. "Gelukkig zijn er niks vitaals geraakt, en ook zijn stembanden niet", zegt Staelens. De fauw moet nog zeker tot morgen in het ziekenhuis blijven, ter observatie.

De politie kon de verdachte snel na het incident oppakken. Er is een onderzoeksrechter op de zaak gezet, voor een onderzoek wegens poging tot moord.