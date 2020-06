Grote Renaissancedam in Ethiopië politiek struikelblok voor Egypte

Egypte heeft in de VN-Veiligheidsraad gevraagd om een tussenkomst van de Verenigde Naties over de Grote Renaissancedam in Ethiopië. Gesprekken tussen de twee landen over het waterbeheer zitten vast. En dat terwijl Ethiopië in juli de dam in werking wil zetten. Hydrologe Ann Van Griensven van de Vrije Universiteit Brussel geeft achtergrond.