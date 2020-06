25.000 mensen wachten op rijexamen: "Pas in oktober herexamens rijbewijs B" 

Wie nu zijn examen wil afleggen moet soms wachten tot het najaar. "Voor wie een korte opleiding volgt zoals voor een motorfiets of de vrachtwagen, moet een maand of anderhalve maand wachten. Maar in andere gevallen loopt de wachttijd op tot oktober. Dat is vooral zo voor wie een herexamen heeft voor een rijbewijs B, het populairste rijbewijs."

De examencentra roepen daarom op om goed voorbereid naar je eerste examen te komen. Zijn er oplossingen in zicht? "We proberen elke dag plaatsen bij te maken, maar het is niet evident. We vragen aan de examencentra om extra mensen in te zetten en misschien kunnen we ook efficiëntiewinst boeken door sommige categorieën van examens samen te laten doorgaan."

"De modaliteiten voor een examen zijn bij wet vastgelegd dus aan de duur kunnen we niet snel iets veranderen." Er is overleg tussen de sector en minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open VLD). "We hopen hier snel een mouw aan te kunnen passen."