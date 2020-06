NASA-studie: planeten met oceanen, en dus mogelijk leven, komen waarschijnlijk veel voor in de Melkweg

Hoewel sommige van die manen geen atmosfeer hebben en bedekt zijn met ijs, behoren ze toch steeds nog tot de plaatsen waarop de zoektocht naar buitenaards leven van de NASA zich toespitst. De maan van Saturnus Enceladus en de Jupiter-maan Europa, die wetenschappers klasseren als 'oceaanwerelden', zijn daar goede voorbeelden van.

"Uit Europa en Enceladus schieten pluimen van water omhoog, dus we weten dat deze hemellichamen onder hun ijskorst ondergrondse oceanen hebben, en dat ze energie hebben die de pluimen veroorzaakt, wat twee voorwaarden zijn voor leven zoals we het kennen", zei Quick, een planetair onderzoekster die gespecialiseerd is in vulkanisme en oceaanwerelden. "Dus als we ervan uitgaan dat deze manen mogelijk leven kunnen bevatten, dan is dat mogelijk ook het geval op grotere versies ervan in andere planetaire systemen."

Quick, die werkt aan het Goddard Space Flight Center van de NASA in Greenbelt, Maryland, besloot te onderzoeken of er - hypothetisch - planeten bestaan in ons melkwegstelsel die lijken op Europa en Enceladus. En of die ook geologisch voldoende actief zouden kunnen zijn om pluimen, door hun oppervlak te schieten, pluimen die in de toekomst waargenomen zouden kunnen worden door telescopen.