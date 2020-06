Vlaamse aanmoedigingspremie ook voor halve dag ouderschapsverlof per week

Sinds juni vorig jaar kan wie voltijds werkt een halve dag per week ouderschapsverlof opnemen om thuis te blijven en voor het gezin te zorgen. Je krijgt daarvoor een uitkering van de RVA maar geen Vlaamse aanmoedigingspremie, zoals die er wel is voor wie voltijds of halftijds ouderschapsverlof opneemt.

Vanaf september, bij de start van het nieuwe schooljaar, verandert dat. Wie in de privésector werkt, krijgt dan maandelijks 33,65 euro bruto als hij of zij 1/10e ouderschapsverlof opneemt, voor wie in de social profit werkt is dat 84,12 euro.

Op basis van het aantal mensen dat vandaag al 1/10e ouderschapsverlof opneemt, verwacht de Vlaamse regering dat zo’n 1.000 mensen de premie zullen aanvragen, zegt minister van Werk Hilde Crevits (CD&V).

“Het is nog afwachten hoe de start van het schooljaar zal verlopen. De coronacrisis heeft veel impact gehad en we weten ook nog niet of de scholen volledig zullen opengaan. In elk geval merken mensen vandaag meer dan ooit dat de combinatie werk en zorg voor het gezin niet altijd vanzelfsprekend is. Met de aanmoedigingspremie bovenop de onderbrekingsuitkering van de RVA compenseren we een stukje loonverlies dat mensen anders zouden lijden als ze ouderschapsverlof opnemen. Dat moet ouders helpen om werk en privéleven beter te combineren.”