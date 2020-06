84 extra mensen in jeugdhulp om extra problemen in jeugdzorg op te lossen

De coronacrisis heeft de druk op de jeugdhulp doen toenemen. Langere wachtlijsten of grotere druk op de werknemers in de centra, de problemen zijn legio, zegt Welzijnsminister Wouter Beke.

"We krijgen heel wat signalen. Vanuit het veld en vanuit de instellingen komt de duidelijke boodschap dat de problemen zijn toegenomen, ook al hebben we daar geen statistieken over. Daarom moeten we nu extra inspanningen doen."

Die 84 nieuwe medewerkers zullen werken in de residentiële zorg en in de centra voor kinderzorg en gezinsondersteuning. "Want soms kun dat laagdrempelig opvangen (met bezoeken aan huis, nvdr) , maar soms moet je ook zorgen voor een versterking van de professionele hulpverlening".

Het gaat over problemen waarbij de "huiselijke context niet meer te doen is", zo zegt Beke. "Relatieproblemen tussen kinderen, tussen kinderen ouders, waarbij je die kinderen tijdelijk moet plaatsen voor hun eigen veiligheid en welzijn. Die problemen waren er vroeger ook al, maar ze worden nu versterkt door de coronacrisis."