Honderden mensen vieren 's nachts feest op Flageyplein in Brussel, ook 500 mensen bijeen in Anderlecht voor vreugdevuur

"Vannacht hebben we vastgesteld dat er enorm veel mensen aanwezig waren op het Flageyplein. We spreken van enkele honderden", zegt politiewoordvoerster Ilse Van de Keere. "We zijn tussenbeide gekomen en hebben de mensen gevraagd om de plaats te verlaten. Dat was niet evident, want het was duidelijk dat ze zin hadden om ter plaatse te blijven en met elkaar te zingen en te dansen."