Brugs burgemeester Dirk De fauw na mesaanval: "Geluk gehad dat het maar met een aardappelmesje was"

Dirk De fauw kent de dader al jaren als een van zijn cliënten. Volgens hem gaat het om een getroebleerd persoon. "Ik ben zijn raadsman geworden op verzoek van zijn moeder die er wat problemen mee had. Ik heb hem altijd opgevolgd en meerdere keren moeten verdedigen voor de rechtbank, zaken rechttrekken, schulden die hij gemaakt had... Maar ik had nooit verwacht dat hij mij zou aanvallen. Ik heb hem zelfs meerdere keren kunnen overtuigen om zelf niet uit het leven te stappen.

Aangezien de dader geen inwoner van Brugge is, gaat Dirk De fauw ervan uit dat het niet om een politieke aanval gaat. Maar naar het exacte motief van de man heeft hij het raden naar. "Ik ben de bewindvoerder van de man en met bewindvoerders kan er wel eens een discussie ontstaan over "Mag ik mijn financiële daarvoor aanwenden?" Als hij een consultatie aanvroeg bij mij, was dat meestal om een gesprek te voeren over "Ik wens een nieuwe laptop te kopen, nieuwe kledij, een fitnessabonnement." Dat waren de gesprekken, dus ik dacht dat het opnieuw over zoiets zou gaan gisteren, maar we zijn nooit het kantoor binnengegaan."