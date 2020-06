De Foyer #35: Frans Timmermans over Europa en lessen voor onze woonzorgcentra

Frans Timmermans, vicevoorzitter van de Europese Commissie en auteur van de Green Deal, kwam voor het eerst sinds corona naar een tv-studio en wel naar die van De Zevende Dag. Hoe komt Europa uit de coronacrisis? Wat mag het herstel kosten? En wat met de ambitieuze klimaatplannen van de Commissie?

En welke lessen trekken we uit de coronacrisis voor de toekomst van onze woonzorgcentra? Daar liep het wel erg verkeerd tijdens de lockdown. Het kan en moet beter, dat is zeker. We hadden een gesprek met Dirk Dewolf (administrateur-generaal van het Agentschap Zorg en Gezondheid), Naiké Costa (directeur WZC Sint-Jozef Assenede) en met Claire Weiler (animator in WZC Zonnewende Aartselaar, Senior Living Group).



Het Laatste Woord gaven we aan schrijfster Saskia De Coster.