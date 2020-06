Drie doden en drie zwaargewonden bij steekpartij in Britse stad Reading

Rond zeven uur gisteravond zat Forbury Gardens in de Britse stad Reading vol met mensen die kwamen genieten van het mooie weer. "Plots dook een man op uit het niets, en begon hij met een mes groepjes mensen aan te vallen", zegt een ooggetuige, die zelf kon wegvluchten. De politie overmeesterde de man, een 25-jarige uit Reading. Maar de balans was zwaar. Hij stak drie mensen dood, en er vielen ook drie zwaargewonden. Het totale aantal gewonden is nog neit duidelijk.

Eerst werd de zaak beschouwd als een terreurdaad, maar enkele uren later trok de politie die verklaring in. De man zou alleen hebben gehandeld en is gearresteerd op verdenking van moord. Een veiligheidsbron heeft aan de BBC verteld dat het zou gaan om een Libiër, maar er zijn geen bronnen die dat bevestigen. Enkele uren later viel de politie wel nog binnen in een appartementencomplex in Reading. Daar is een luide knal te horen geweest.