Vijf jaar na afscheid keren Ayco Duyster en Eppo Janssen terug naar Studio Brussel met "Duyster"

"Dit was 'm dan. De laatste mag het licht uitdoen." Met die woorden nam Ayco Duyster exact vijf jaar geleden afscheid van het Studio Brussel-publiek. Vijftien jaar lang was ze samen met muzieksamensteller Eppo Janssen een vaste afspraak voor veel luisteraars. De muziekkeuze was bijzonder, waardoor het programma een heel eigen stijl kreeg. Maar vijf jaar geleden was het tijd voor afscheid, want Duyster stapte over naar Radio 1, waar ze nu al vijf jaar in de namiddag presenteert.