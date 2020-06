Federale regering voorziet in extra middelen voor investeringen en pensioenen politie

De kern van de federale regering heeft het licht op groen gezet voor 30 miljoen euro voor extra investeringen bij de federale politie. Bedoeling is dat de federale politie met die middelen extra investeringen kan doen "in haar wagenpark en op het vlak van innovatie en informatica".

"De afgelopen maanden hebben de politiediensten opmerkelijk werk verricht bij het afdwingen van inperkingsmaatregelen op het terrein", zegt minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem (CD&V). "Deze extra middelen ten voordele van de federale politie zijn een verdere stap in de overgang naar een meer mobiele en flexibele politieorganisatie die zich meer richt op een gespecialiseerde en innovatieve politiezorg."

Daarnaast heeft de top van de federale regering ook extra financiering van het pensioenstelsel voor politieagenten goedgekeurd. De maatregel stelt politieagenten in staat om vanaf een bepaalde leeftijd normaal te blijven werken, om passend werk aan te vragen of om een non-activiteit voorafgaand aan de pensionering (NAVAP) aan te vragen. Voor de lokale politie zou het gaan om een extra begrotingsinspanning van 40 miljoen euro en voor de lokale politie om 21 miljoen euro.

Minister van Begroting David Clarinval (MR) reageert tevreden. "Het biedt een gunstige oplossing voor het einde van de carrière van onze politieagenten die zich dagelijks in dienst van de natie hebben gesteld". Volgens minister De Crem biedt de huidige regeling mogelijkheden voor de politieagenten "totdat er een ander uitgebreid pensioenstelsel is ontwikkeld". Het is aan de volgende regering om een nieuw stelsel te introduceren.