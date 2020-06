EU-commissaris Frans Timmermans over coronacrisis: 'Als we niets doen zullen de armsten en de zwaksten de rekening betalen'

Hij pleit er voor om vooral in de nieuwe (circulaire) economie te investeren nu, in elektrische mobiliteit, in milieuvriendelijke renovatie van woningen en noem maar op. "Dat creëert jobs én het is goed voor het klimaat."

"Er is geen toekomst meer voor de oude economie. Die geeft veel werk, dat is waar, maar als we al ons geld in de oude economie steken hebben we geen investeringscapaciteit meer voor de nieuwe economie. Daarom nu eerst een renovatiegolf bijvoorbeeld, met een energieswitch in onze gebouwen. Zo combineer je de wens naar jobs met de wens om te vergroenen."