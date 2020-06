Gitaar Kurt Cobain voor 6 miljoen dollar onder de hamer

Het recordbedrag werd betaald voor de 1959 Martin D-18E, de gitaar die Cobain bespeelde tijdens de legendarische MTV Unplugged-sessie eind 1993 in New York. Dat optreden vond plaats vijf maanden voor de dood van Cobain. Nirvana bracht er intussen klassieke songs zoals onder meer "About A Girl", "Come As You Are" en een cover van het David Bowie-nummer "The Man Who Sold The World".

Voor de start van de veiling hadden experts de waarde van het muziekinstrument op 1 à 2 miljoen dollar geraamd. Het vorige recordbedrag voor een gitaar bedroeg 3,95 miljoen dollar, voor een Black Strat Fender Stratocaster van David Gilmour van Pink Floyd.