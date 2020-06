Liveblog: Spaanse grenzen gaan weer open, Donald Trump grapt over "Kung Flu"

In de Verenigde Staten zijn de voorbije 24 uur 568 mensen overleden door COVID-19, zo meldt de universiteit Johns Hopkins. Het virus heeft in totaal al aan 119.654 Amerikanen het leven gekost. Het aantal bevestigde besmettingen in het land ligt op meer 2,25 miljoen.

Hoewel het dagelijkse aantal doden in de VS in dalende lijn gaat, is de epidemie er nog lang niet voorbij. In zowat twintig staten neemt het aantal nieuwe besmettingen toe. Het epicentrum van de epidemie verplaatste zich van New York en het noordoosten naar het zuiden en oosten.

President Donald Trump heeft gisteravond in Tulsa zijn eerste campagnebijeenkomst gehouden sinds het begin van de crisis. In de zaal die maar voor twee derde was volgelopen verwees Trump naar het coronavirus als het "Kung Flu"-virus. Hij liet ook verstaan dat hij zijn diensten heeft opgedragen om minder te testen, omdat meer testen leidt tot het vaststellen van meer positieve gevallen. Het Witte Huis zei achteraf dat het om een grapje ging.

Lees er meer over in dit artikel: