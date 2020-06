Mazelenvirus veel ouder dan gedacht volgens internationaal team met KUL-onderzoekers

Mazelen zijn een zeer besmettelijke infectieziekte. Ook al is er een vaccin, toch maakte de ziekte wereldwijd nog steeds veel slachtoffers: in 2018 stierven er 144.000 mensen aan.

Veel menselijke ziekten vinden hun oorsprong in dieren, dat weten we in deze coronatijden maar al te goed, en dat is ook het geval met mazelen. Wetenschappers veronderstellen dat de ziekte waarschijnlijk het gevolg is van een virus (zonder naam) dat van dieren op mensen is overgesprongen nadat het zich opgesplitst had in het mazelenvirus enerzijds en het inmiddels uitgeroeide runderpestvirus anderzijds.

Door te berekenen uit welke tijd de laatste gemeenschappelijke voorouder van deze virussen stamt, kunnen onderzoekers te weten komen hoe en wanneer de mazelen zijn ontstaan.

De timing en de omstandigheden van de overstap van dieren op mensen zijn nog steeds een bron van discussie. Eerdere berekeningen plaatsen het punt van divergentie, het moment waarop de gemeenschappelijke voorouder van mazelen evolueerde in het mazelenvirus, eerst ergens tussen de 11e en de 12e eeuw n.C, en in een studie uit 2011 in de 9e eeuw.

"We vonden dit eigenlijk te recent, onder andere omdat artsen in deze periode [de 9e eeuw] al duidelijke klinische beschrijvingen van mazelen optekenden en daarbij eerdere bronnen gebruikten", zei Philippe Lemey, evolutionair viroloog aan de KU Leuven en een van de senior auteurs van de studie. De andere onderzoeker van de KU Leuven die aan de studie heeft meegewerkt, is Bram Vrancken.

Het divergentiepunt markeert ook het vroegst mogelijke moment waarop de mazelen hun intrede kunnen hebben gedaan als ziekte. "Om een virus beter te kunnen begrijpen, is het belangrijk om te weten wanneer het precies is beginnen circuleren," zo zei Lemey.