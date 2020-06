Ruzie loopt uit de hand in Maasmechelen: jongeman van 26 doodgestoken met een mes

“De twee kenden elkaar en hun ruzie is ontaard in een vechtpartij en er is een mes getrokken”, vertelt Anja De Schutter van het parket. “Het slachtoffer is drie keer gestoken, telkens in de borststreek.” Na de steekpartij werd het slachtoffer door vrienden nog naar het ziekenhuis gebracht maar er kon geen hulp meer baten.

De politie kon de dader snel inrekenen. “Dankzij de verklaringen van de getuigen, kon de politie de verdachte snel inrekenen”, gaat De Schutter verder. “Hij zal morgen voor de onderzoeksrechter verschijnen.”