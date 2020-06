Valse reservaties oorzaak van lage opkomst bij bijeenkomst Trump? "Meer aan de hand, het publiek was minder enthousiast"

In totaal sprak Trump ongeveer 1 uur en 40 minuten. "Hij sprong van de hak op de tak, soms wel met anekdotes van een kwartier. Hij viseerde zoals steeds de media, die volgens hem fake news verspreiden. Maar over het algemeen leek hij in een staat van ontkenning. Het leek wel of hij niet wist of niet wilde praten over de crisis waarin dit land zit. Het coronavirus en de doden die daarbij zijn gevallen, de sociale onrust na de dood van George Floyd (de zwarte man die stierf bij een arrestatie, red.) en de economische crisis: hij deed alsof het niet bestond."