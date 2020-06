Duitse stad Stuttgart opgeschrikt door zware rellen: "Nieuw niveau van geweld en vernieling"

De rellen zouden rond middernacht zijn begonnen bij een politiecontrole die plaatsvond vanwege drugshandel. Daarop escaleerde de situatie en keerden groepen jongeren zich tegen de politie. Ze plunderden ook verschillende winkels in het stadscentrum. Er waren ook kreten tegen de politie en het systeem te horen.

De lokale politie had versterking nodig van andere korpsen om de orde te herstellen. Bij de confrontaties raakten meer dan tien agenten gewond. Twintig mensen werden opgepakt, maar over hun identiteit en specifieke motieven is volgens de Duitse openbare omroep ARD nog geen informatie. Deze namiddag komt er normaal gezien een persconferentie met meer nieuws.

De burgemeester van Stuttgart, Fritz Kuhn, is geschokt door wat er vannacht is gebeurd. "Een ding moet duidelijk zijn, Stuttgart is geen wetteloos gebied. Ik ben geschokt door het geweld, door het aanvallen van politieagenten en de onrust in onze stad. Het is een treurige zondag voor Stuttgart."

Deze morgen werd de omvang van de schade echt duidelijk en moesten inwoners en winkeliers opruimen. "De mensen zijn gechoqueerd", meldt de correspondente van de ARD. "De straat lag vol met flessen, stenen, glasscherven... De mensen hier hebben een volledig nieuw niveau van geweld en vernieling beleefd."