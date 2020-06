"Fake news" en "Kung Flu-virus": Trump herlanceert campagne met bekende recepten en voor minder gevulde zaal 

De 19.000 zitjes in de zaal zelf werden uiteindelijk maar voor goed 2/3 gevuld. Een speciaal podium buiten werd opnieuw afgebroken omdat de zaal binnen niet gevuld was geraakt. "Dat zal toch niet erg goed aangekomen zijn bij Trump die houdt van zeer grote massa's", vertelt correspondent Björn Soenens die zelf aanwezig was. "Het was min of meer een vernedering tegenover de verwachtingen."



Verder waren er de bekende recepten. Zo zagen we opnieuw de slogan "Make America Great Again" en had president Trump het in zijn eerste zinnen al over "fake news". "De stille meerderheid is sterker dan ooit tevoren", zei Trump. "Binnen vijf maanden gaan we sleepy Joe Biden (Trumps Democratische tegenkandidaat, red.) verslaan", klonk het.