20.000 personen met handicap en hun mantelzorgers zijn nog altijd in lockdown

Tijdens de coronacrisis maakte de overheid massaal veel geld vrij voor steunmaatregelen voor burgers en bedrijven. Wij zijn blij dat zoveel mensen de financiële hulp kregen die ze nodig hadden in deze crisissituatie. Maar we maken ons tegelijkertijd grote zorgen. Is er nog geld beschikbaar om eindelijk - na al die jaren - werk te maken van een zorgbudget voor alle personen met een handicap? Blijft er geld over om mantelzorgers als essentiële schakels in de zorg te betalen voor hun zorgarbeid? Of is er voor hen zogezegd niets meer?