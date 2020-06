3 keer feest op dezelfde dag na geboorte: "Dit is echt heel toevallig, wie verzint dit nou?"

Moeder Etienne op de Nederlandse nieuwswebsite Rijnmond: "Dit is echt heel toevallig, wie verzint dit nou? We zijn natuurlijk op dezelfde dag jarig, dus grap je er weleens over. Dat het misschien leuk is om ook op 19 juni te trouwen of dat je zelfs een kind krijgt. Maar zoiets plan je natuurlijk niet. Ik was op 4 juli uitgerekend, maar woensdag begonnen de weeën."

"Wij hadden het nieuws ook liever zelf naar buiten gebracht. Maar het ging meteen enorm hard. Iedereen in het ziekenhuis sprak ons al aan en nu zien we het overal in het nieuws staan. Ik vind het nu echt hilarisch!"