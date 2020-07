Maak een Belpopwandeling in Kuurne en Torhout

Er hangen bordjes met een QR-code op. Als je die scant met je smartphone vertellen Delvaux en Dewit je een verhaal in klank of video.

Je zou het niet onmiddellijk verwachten, maar Kuurne speelde een belangrijke rol in de geschiedenis van de Belgische popmuziek. "Dat heeft veel te maken met de club “Fifty five”", zegt Jimmy Dewit. "Je zou het niet zeggen als we hier op dit "parkingske" staan, maar het is ongelooflijk wat er hier allemaal gebeurd is. Het grootste stuk van de Belgische danscultuur is hier ontstaan. Een iconisch figuur als Peter Decuypere, die later “I love techno” zou organiseren, is hier ook begonnen."

“Maar de allerbelangrijkste is Ever Meulen”, vult wandelende muziekencyclopedie Jan Delvaux aan. “Hij is hier geboren. De geweldige illustrator werkte jarenlang voor Humo en bracht de popcultuur in beeld.”

Vanaf 1 juli kan je alle verhalen ontdekken. Ook in Torhout kan je zo'n muzikale Belpop-wandeling maken.