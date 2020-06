Na de hetze met de veel te grote mondmaskers: Aalsterse bakker maakt mondmaskertaarten

De taart heeft een typische Aalsterse naam gekregen: "Het heet de 'Dozje vezosje'. 'Dozje' is eigenlijk de bijnaam van de burgemeester en 'vezosje' betekent het aangezicht." Op de taarten zie je een gezichtje dat volledig bedekt is met een wit mondmasker: "Het is niemand specifiek, het is niet de burgemeester", zegt Jaël. "Het is gewoon een standaard gezichtje."