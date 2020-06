Aanklager Internationaal Strafhof:  “Ernstige fouten” bij vrijspraak Ex-president Ivoorkust Laurent Gbagbo 

Het ICC houdt tot woensdag hoorzittingen om het verzoek tot hoger beroep van haar aanklager te onderzoeken. De aanklager wil in hoger beroep gaan, na de verrassende vrijspraak van Laurent Gbagbo en zijn rechterhand Charles Blé Goudé van januari vorig jaar.



De twee mannen werden onschuldig verklaard voor misdaden tegen de mensheid, inclusief moord en verkrachting in 2010 en 2011 tijdens de postelectorale onrust in Ivoorkust. Hierbij vielen meer dan 3.000 doden en er werden naar schatting 150 vrouwen verkracht. De reden van de onrust destijds was de weigering van Gbagbo om zich neer te leggen bij zijn verkiezingsnederlaag. In 2011 werd het duo uitgeleverd aan het ICC. Maar ze werden in februari 2019 onder voorwaarden vrijgelaten.

