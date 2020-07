Actie in ziekenhuis Anderlecht: "Te weinig personeel en te weinig centen"

Ook het tekort aan personeel is een probleem, zegt Erik Tondeur. "Er is minder en minder personeel. In Vlaanderen is dat een probleem, maar in Brussel is het nog moeilijker om verpleegkundigen te vinden. En zeker als het gaat om Nederlandstalige verpleegkundigen. Ik heb 40 jaar dienst. Toen ik begon, hadden wij weekenddiensten met een bezetting van vier mensen, nu zijn dat vier mensen tijdens de week. Dat is veel te weinig. En dokters kunnen daar niet veel aan doen, maar ze zouden ons kunnen steunen en dat doen ze niet. En ik denk dat het onvermijdelijk is dat ook patiënten daar gevolgen van ondervinden."