Kinderdagverblijf in Antwerpen moet sluiten nadat personeelslid positief heeft getest op COVID-19

Bij het stedelijk kinderdagverblijf "Bobijn" in het Groen Kwartier in Antwerpen heeft een verzorgster afgelopen weekend positief getest op COVID-19. "Eerst was beslist dat iedereen die deel uitmaakte van de bubbel van de verzorgster twee weken thuis in quarantaine moest blijven", zegt schepen voor Kinderopvang Nabilla Ait Daoud (N-VA). Het ging om 40 kinderen en 8 personeelsleden.

"De situatie is veranderd omdat er ook kinderen en personeelsleden uit een andere contactbubbel ziektesymptomen vertoonden", vertelt Ait Daoud. We willen geen risico's nemen en daarom zal de crèche al zeker tot het einde van de week sluiten, tot we het resultaat hebben van de testen."