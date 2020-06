Coronavergoeding voor artsen in de maak: tandartsen krijgen 20 euro per patiënt voor "speekselgevaar"

Ook verschillende andere groepen van zorgverleners zouden een hogere vergoeding vragen, zegt de Belgische Vereniging voor Artsensyndicaten. Het gaat dan bijvoorbeeld om de neus-keel-oorartsen die in hetzelfde "risicogebied" werken, maar ook om vroedvrouwen, oogartsen en logopedisten. De onderhandelingen met hen zouden nog lopen.

“Maar we moeten ook een maatschappelijke reflex hebben”, zegt Frans Indesteege, die voor de neus-keel-oorartsen in het Verbond voor Belgische Specialisten zit. “We begrijpen dat er andere groepen in de samenleving het veel lastiger hebben, dus we kunnen ons ook neerleggen bij die 2,5 euro per patiënt.”