As beveiligt historische stationssite met 10 bewakingscamera's

De gemeente As wil de stationssite met zijn pittoreske stationsgebouw, zijn historische locomotieven en wagons en zijn uitkijktoren herwaarderen. Het station wordt niet meer gebruikt maar is ook een toegangspoort tot het Nationaal Park Hoge Kempen. "We gaan informatieborden plaatsen en er komen kijkers op onze uitkijktoren. We weten dat die al eens het mikpunt van vandalen zijn, daarom kiezen we voor extra beveiliging. We willen de toeristen, die zowel met de fiets, te voet als met de auto passeren een aangename plek aanbieden. De stationssite ligt ook na aan het hart van onze bevolking," aldus burgemeester Tom Seurs (Voluit!).