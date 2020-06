Net als in veel andere Franse steden, is in Nice het Fête de la Musique gevierd, een jaarlijks terugkerend muziekfestival om het begin van de zomer in te luiden. Grote bijeenkomsten zijn nog altijd verboden in Frankrijk, maar toch liet de overheid enkele straatoptredens toe. Onze ploeg in Nice zag dat afstand houden alvast niet mogelijk was, zoals u in bovenstaande video kunt zien.