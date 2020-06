Belgian Music Fund: nieuw fonds voor Belgische muzikanten, in coronatijden en erna

Belgian Music Fund is een relancefonds waar artiesten van alle genres die ons land rijk is, aanspraak op kunnen maken. "De opzet van dit fonds is de creatiefase van het werk van artiesten ondersteunen. Al voor de coronacrisis kwam de vraag naar meer middelen om bijvoorbeeld te kunnen repeteren of een opnamestudio te boeken. Het virus heeft die vraag alleen maar dringender gemaakt," vertelt muzikant en voorzitter van GALM Tom Kestens. Bijzonder is dat het Belgian Music Fund een nationaal fonds is voor en door Belgische muzikanten.