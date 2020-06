Bernard Vanheusden is nieuwe rector van Universiteit Hasselt

Als nieuwbakken rector van de Limburgse universiteit wil Bernard Vanheusden gaan voor een professioneler en transparanter beleid. “De Universiteit Hasselt moet opnieuw de onderwijsinnovator worden van weleer”, stelt de hoogleraar. “Ik mik op toponderzoek en het uitbouwen van meer Europese netwerken.” Verder sprak de professor milieurecht zich ook ambitieus uit over het groeiplan betreffende het opleidingsaanbod. “De vier opleidingen die ons toegekend zijn door de regering zullen we nu prioritair opstarten. Maar we bergen onze verdere wensen niet op. De vraag naar twaalf opleidingen is gebaseerd op stevig studiewerk. De noden in ons regio zijn er.”

Professor Vanheusden begon zijn academische carrière als assistent voor de rechtsvakken aan de faculteit Bedrijfseconomische Wetenschappen van UHasselt. In 2007 behaalde hij zijn doctoraatstitel. Naast hoogleraar en vicedecaan is hij echtgenoot en vader van drie kinderen. Hij wordt de vierde rector in de jonge UHasselt-geschiedenis.