Antwerpse jongeren hebben overwegend positief beeld van politie

De bevraging die de Antwerpse lokale politie door onderzoeksbureau Made4it liet uitvoeren -via scholen en vragenlijsten in de brievenbus- dateert al van 2019, maar de resultaten zijn vanwege de coronacrisis pas nu verwerkt geraakt. 80 procent van de 4.569 respondenten geeft de politie een positieve score, 13 procent laat zich negatief uit. De rest zegt dat ze niet kunnen oordelen.

De gemiddelde score op een schaal van -3 tot +3 is 1,0. De groep tussen 16 en 24 is iets negatiever dan de rest van de Antwerpenaren. De helft van alle respondenten geeft wel aan niet persoonlijk in contact te zijn gekomen met de politie.

Opvallend is onder meer dat er weinig verschillen blijken tussen jongeren met en zonder migratieachtergrond in hun beoordeling van de politie. Bij die laatste groep zijn er wel iets meer die aangeven onrespectvol taalgebruik of bevooroordeeld gedrag vanwege de politie te hebben ervaren of gezien.