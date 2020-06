Bouwbedrijven zoeken jobstudenten om achterstand weg te werken

Door de coronacrisis is het wellicht moeilijker voor studenten om een job te vinden deze zomer. Volgens de Bouwunie is er minder werk voor hen in de horeca-, toerisme- of evenementensector.

In het bouwbedrijf Persyn in Zwevegem werken ze al jaren met jobstudenten. “Ze doen dan administratief werk of kunnen bijvoorbeeld stenen rapen of plastic grasdallen plaatsen”, zegt personeelsdirecteur Hervé Demeyere. “Heel moeilijk is het niet om jobstudenten te vinden, maar het is toch telkens een zoektocht. Dit jaar gaat het precies vlotter. We hebben een oproep geplaatst voor 2 jobstudenten en op 2 uur tijd waren die vacatures al ingevuld.”

De Bouwunie pleit er wel voor dat studenten ook op zaterdag mogen werken, nu kan dat alleen als ze een technische- of beroepsopleiding volgen.